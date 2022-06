It's Tea Time: Tee genießen mit Stil

Von wegen Espresso, Latte Macchiato oder White Chocolate Mocca – zwischen all den gehypten und pseudo-hippen Kaffeespezialitäten feiert jetzt ein alter Bekannter ein fulminantes Comeback: Der Tee ist wieder da! Über 50.000 Tonnen davon gießen wir Deutschen jährlich auf – Tendenz steigend. Denn die Tasse Tee wird immer mehr zum stilvollen Gegenpol zum Coffee to go im Pappbecher. Tee trinkt man nicht mal eben so im Vorbeigehen, man genießt ihn, nimmt sich Zeit für ihn. Und Zeit ist in unserer schnelllebigen Gesellschaft ein kostbares Gut, das uns zum Glück wieder immer wichtiger wird. Da kommen uns die folgenden Ideen unserer Experten gerade recht, denn sie lassen uns das neue Trend-Heißgetränk noch stilvoller und bewusster erleben.