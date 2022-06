Die perfekte Tapete: Die schönsten Modelle und Tipps rund um die Anbringung

Diese Blümchentapete hat es in sich, denn statt kleinem Muster prangt ein riesiger Rosendruck auf der Wand. Bei so einer auffälligen Wanddekoration empfiehlt es sich, vor dem Kleben der Tapete einen Testgang zu starten: Dafür klebt ihr einfach einen Probestreifen mit doppelseitigem Klebeband an die zu tapezierende Wand. Gefällt euch das Motiv nach ein paar Tagen noch gut, kann mit der richtigen Tapete geklebt werden.

Wer eine gemusterte Tapete wählt, sollte darauf achten, was der Hersteller zur Anbringung der einzelnen Bahnen sagt. Denn Mustertapeten besitzen einen sogenannten Rapport, der beim Zuschneiden der Tapete mit einberechnet werden muss. Generell rechnet man beim Zuschneiden der Tapete immer einen etwa 10 cm großen Verschnitt mit ein. So wird gewährleistet, dass auch wirklich die ganze Wand genug Tapete abbekommt – vom Boden bis zur Decke. Bei Mustertapeten gibt meist der Hersteller auf der Innenseite der Tapete an, welcher Rapport dazu berechnet werden muss. Solche Rechnereien sind zwar ein wenig lästig, aber machen immer noch viel weniger Mühe als die komplette Neutapezierung einer zu knapp bemessenen Wand. Außerdem gehen wir so sicher, dass unser Muster nicht verrutscht und am Ende alles ordentlich aussieht.