homify 360°: Das Brick House

In der Nähe von Mumbai, genauer gesagt in Wada, wurde ein Bauernhaus errichtet, dessen Architektur ideal auf die klimatischen Bedingungen der Umgebung abgestimmt wurde. Die faszinierende Backsteinfassade des Hauses gliedert sich harmonisch in das natürliche Umfeld ein.

Inspiriert wurden unsere Experten von IStudio Architecture dabei von den Kreationen Laurie Bakers und Nari Ghandis. Laurie Baker ist ein englischer Architekt, der durch sein kostengünstiges und energieeffizientes Bauen bekannt geworden ist. Möglichst geringe Kosten und dennoch eine hohe Qualität der Gebäude waren sein Markenzeichen. Dank dieser zukunftsweisenden Ideen und Umsetzungen verehrte man den Architekten auch in Indien. Nari Ghandi war wiederum ein indischer Architekt, der mit seinen organischen Bauten berühmt wurde.

Wie sich die architektonische Inspiration der beiden auf das moderne Projekt von IStudio Architecture ausgewirkt hat, erkennen wir, wenn wir einen genau Blick auf das Brick House werfen.