Brückenhaus

In allen Wohnräumen findet sich ein weißer Marmorboden. Eine Strukturierung des weiten Raumes wird durch den Karmin gewährleistet. Dieser erstrahlt ebenso in klarem Weiß und fügt sich wunderbar in das innenarchitektonische Gesamtkonzept ein. Vor dem Kamin gliedern sich in L-Form zwei komfortable Sofas ein. Die Anordnung der Sitzlandschaft ist so ausgerichtet, das man einen weiten Blick über die grüne Au erfährt. Um kalten Füßen vorzubeugen, verfügt das Haus natürlich über eine Fußbodenheizung, die durch die Speicherung von Wärmeenergie betrieben wird. Der ökologische Aspekt war den Bauherren neben dem Design sehr wichtig. Eine spezielle Anlage bereitet das Regenwasser auf und findet später im Haushalt wieder Verwendung. Zusätzlich befinden sich auf dem Dach des Hauses Sonnenkollektoren, die die Sicherung des Warmwassers gewährleisten.