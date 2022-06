Kreative Geschenkideen

Wer stilbewussten Hundebesitzern eine Freude machen will, liegt mit dieser schicken Schlafstätte für den Vierbeiner garantiert goldrichtig. Angelehnt an die zeitlose Form der Hundehütte, ist dieses Möbelstück aus massiver Erle, jedoch filigran gefertigt. Farbigen Kontrast dazu bietet das handgemachte Patchworkpolster. Ein Hundeplatz, der sich super stylish in die Einrichtung integriert und auch ökologisch einiges auf dem Kasten hat: Hier wurden ausschließlich Lacke, die sowohl schweiß- als auch speichelecht sind, verwendet, wasserbasierte Schaumpolster sowie zertifizierte Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Zudem werden die Hundemöbel in regionalen, sprich in klein- und mittelständischen Betrieben Münchens, von Hand produziert. Ein rundum perfektes Geschenk, das mit Sicherheit gut ankommen wird.

