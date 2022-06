Architektur zwischen heute und morgen – Das Ex-MOF-Gebäude in Ferrara

Die Halle soll – ebenso wie der Turm – auch für Ausstellungen nutzbar gemacht werden. Hier sehen wir ein weiteres Fresko, das in der Halle entstehen soll und mit dem Tradition und Kultur der Region in den modernisierten Bau integriert werden. Sehr schön zeigt sich in diesem Rendering, wie flexibel die Nutzung der Halle konzipiert ist, was vor allem durch die Wahl sparsamer und wirksamer Einrichtungselemente erreicht wird.