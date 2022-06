Minimalistische Fassaden

Das Besondere an diesem umgebauten Einfamilienhaus mit Anbau sind die großen, über Eck gefertigten Glassfassaden. Sie geben nicht nur einen offenen Blick in den Garten frei und sorgen für Lichtdurchlässigkeit, die einzelnen Elemente sind zudem sogar beweglich, sodass sich die Glastüren im Sommer auffalten lassen. Das Pultdach wurde in umgekehrter Kipprichtung gefertigt, sodass Regenwasser besser ablaufen kann. Ein witziger Kontrast zu dem kastigen Gebäude: Das rampenförmige Garagendach mit Autoaufstellfläche.