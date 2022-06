DIY: Dreidimensionale Tierskulpturen selber basteln

Euch gefällt das geometrische Design der Figuren, aber ihr habt nur wenig Hoffnung, dass ihr das mit zwei linken Händen auch so schön hinbekommt? Tatsächlich werden alle Papierskulturen von Paperwolf nur zum Selbermachen angeboten – aber die Figuren aus Holz bilden eine Ausnahme! Der Leopardenkopf, den wir wie eine Trophäe an die Wand hängen können, wird aus Holz hergestellt und demzufolge montagefertig geliefert. In Zusammenarbeit mit einer Südtiroler Schreinerei werden die Wildtierköpfe aus Massivholz wie Schwarznuss, Kirsche oder Buche per Hand geschliffen und lackiert.

Als zusätzliches Highlight kann die Skulptur, wie auf dem Bild zu sehen ist, auch mit 23,75 Karat Blattgold vergoldet werden. Der Kopf ist etwa 26 cm hoch und wiegt 3,5 kg. Auf der Rückseite der Trophäe befindet sich ein stabiler Metalleinsatz, der es uns ermöglicht, den Leopardenkopf an einen Nagel oder eine Schraube zu hängen.