homify 360°: Villa in Kerala

Kerala ist ein Bundesstaat an der Malabarküste im Südwesten Indiens und mit seiner 845 km langen Küste und dem tropischen Klima ein beliebtes Reiseziel. Seine ruhige Lage und die üppige Vegetation, die weißen Sandstrände mit ihren Kokospalmen und die zahlreichen farbenfrohen Feste, die in der Region gefeiert werden, locken aber nicht nur Urlauber aus aller Welt an, sondern auch besserverdienende Einheimische, die sich hier in luxuriösen Villen und Residenzen niederlassen. In eine solche Villa wollen wir heute einen Blick werfen.