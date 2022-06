homify 360°: La Fábrica von Ricardo Bofill – Eine alte Zementfabrik wird zur Architekturwerkstatt

Heute wollen wir euch ein ganz besonderes Projekt vorstellen. Der spanische Architekt Ricardo Bofill fand 1973 eine stillgelegte Zementfabrik in Sant Just Devern, einer spanischen Gemeinde in Katalonien, zehn Kilometer von Barcelona entfernt. Das riesige Gebäude besteht aus über 30 Silos, unterirdischen Gängen und riesigen Maschinenhallen. Zudem fanden sich einige surrealistische bis unheimlich anmutende Elemente in dem verlassenen Gebäude: Treppen, die ins nirgendwo führten, mächtige Betonstrukturen, die nichts hielten und vereinzelte Eisenstücke, die einfach in der Luft hingen. Alles in allem also nicht unbedingt ein Ort, an dem wir uns typsicherweise ein Architekturbüro oder eine Werkstatt vorstellen würden. Doch Ricardo Bofill hatte eine Vision und so arbeiteten er uns sein Team zwei Jahre lang daran, das Gebäude umzumodeln. Dafür wurde ein Teil der bestehenden Struktur abgetragen. Die acht Silos, die bestehen blieben, wurden daraufhin zu Büroräumen, Archiven, einer Bibliothek, einer Modellwerkstatt und einem Ausstellungssaal umfunktioniert. Wie das alles im Detail aussieht, zeigen wir euch hier.