homify 360°: Leben auf 10 Quadratmetern

Sobald man sein Abitur in der Tasche hat, bedeutet es für die meisten jungen Menschen flügge zu werden. Das heißt raus aus dem elterlichen, behaglichen Nest, um endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Oftmals ist der Studienplatz nicht in der gleichen Stadt, so dass der Um- und Auszug eine logische Konsequenz ist. Das Problem bei der Suche nach einer passenden Bleibe stellt neben der Mietkosten, die äußerst gering sein müssen, auch der Mangel an freien Immobilien insbesondere in Großstädten dar. Der Traum von der WG in einer Altbauwohnung rückt daher für die meisten Studenten in weite Ferne. Sehr viel einfacher gestaltet sich auch nicht die Suche in einem Studentenwohnheim, da die Plätze oftmals streng limitiert sind und es gar nicht so einfach ist auf der langen Warteliste nach vorne zu rücken.

Aus den Folgen des knappen Wohnraums und den hohen Kosten entstand eine innovative Idee des schwedischen Architekturbüros Tengbom. Sie planten Wohnräume auf nur zehn Quadratmetern, die für Studenten bezahlbar und komfortabel sind.