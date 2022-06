Einrichtungsideen: Chalet Chic

Die Wände in Chalets sind üblicherweise mit Holz verkleidet. Wer das nun in seiner Mietwohnung ungern so nachahmen möchte, kann mit einer Tapete immerhin etwas Abwechslung in die Wandgestaltung bringen. Die hier zu sehende Tapete passt ideal zum urig-eleganten Stil eines Chalets, denn das Muster wirkt zum einen sehr traditionell und hat zum anderen auch einen leicht royalen Touch. Die dezente Farbgebung harmoniert bestens mit den ebenfalls schlichten, naturfarbenen Möbeln im Chalet Chic.