Ausgefallene Garderoben und Kleiderständer

Wenn es um die Gestaltung und Dekoration von Räumen geht, steht der Flur wohl bei den wenigsten von uns ganz oben auf der Prioritätenliste. Dabei ist er das erste Zimmer, das wir und auch unsere Gäste betreten und der Ort, an dem wir unsere Jacken, Schuhe und Mäntel lassen, wenn wir sie gerade nicht brauchen. Grund genug also, in eine praktische Garderobe oder einen Kleiderständer zu investieren. Aber praktisch allein reicht uns nicht. Deshalb haben wir für alle unter euch, die genauso denken, heute ein paar richtig stylishe Garderobenvarianten mitgebracht, die nicht nur zweckmäßig sind, sondern auch in Punkto Design auf ganzer Linie überzeugen.