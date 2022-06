Tischlein deck dich: Tableware mit Style

Am Esstisch gehen die Geschmäcker oft weit auseinander. Und zwar nicht nur, was kulinarische Vorlieben betrifft, sondern auch in Sachen Geschirr, Tischaccessoires und Tableware. Der eine steht auf nostalgischen Vintage-Charme, der andere liebt den puristisch-reduzierten Look, der nächste mag kräftige Farben oder wilde Muster. Doch es gibt einige Designs, die einfach immer funktionieren, zeitlos sind und unseren Tisch stilvoll bereichern. Die folgenden Accessoires rund um den Esstisch kommen bestimmt bei all euren Gästen super an, egal, welchen Stil sie bevorzugen.