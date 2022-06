Schöne Leuchten und ein DIY-Tipp

Hier möchten wir euch fünf kleinere Leuchten zeigen, deren Design stark von der Natur beeinflusst wurde. Besonders schön wirken die Glasleuchten in einer kleinen Gruppe, weil auch Regentropfen in den meisten Fällen vermehrt in der Natur auftreten. Die ästhetische Symbiose von Licht und Wasser der Serie Liquid_Light von next home collection zeigt aber auch als individuelles Stück große Wirkung.