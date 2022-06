Textilien für den Winter

Neben einer klassischen Decke haben wir hier eine wunderbare Idee für euch: Ein Lammfell sorgt für ausgesprochen viel Behaglichkeit. In dieser Ecke hat die Home Stagerin Michaela Geschka eine einfache Bank aus Holz Gemütlichkeit einverleibt, indem sie ein kuscheliges Lammfell und ein paar Kissen in die Ecke drapiert hat. Besonderer Vorteil von Fellen ist, dass diese in den Wintermonaten wärmen und aufgrund des Leders auf der Unterseite im Sommer einen kühlenden Effekt erzielen.