Möbel und Accessoires aus Acryl

Designertasche mal anders. Leder ist doch so was von langweilig: Diese Tasche besteht aus Acryl und wird zur stylishen Begleiterin einer jeden Fashionista. Chicca zieht aber nicht nur unterwegs alle Blicke auf sich. Wir können sie auch zuhause hinstellen und sie als Stauraum für unsere sieben Sachen nutzen. Der innere Teil ist übrigens aus Stoff und in den unterschiedlichsten Farben erhältlich.