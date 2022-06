Den Garten winterfest machen und grüne Einrichtung für drinnen

Irgendwann wird es einfach zu kalt in unserem Garten, um uns lange darin aufzuhalten. Doch das ist noch lange kein Grund, auf Pflanzen zu verzichten! Denn Pflanzen im Inneren des Hauses bieten uns einige Vorteile: Sie erhöhen beispielsweise die Luftfeuchtigkeit und wirken sich so positiv auf unsere Schleimhäute aus. Erkältungsviren haben dann kaum eine Chance.

Wer Pflanzen nicht nur langweilig in Töpfen aufstellen möchte, für den gibt es den Sky Planter der neuseeländischen Firma boskke. Er lässt Blumen und Kräuter Kopf stehen und bietet so völlig neue Wege der Raumgestaltung. Der Sky Planter ist so beliebt, dass er 2011 sogar den Red Dot Design Award gewann. Das liegt sicherlich auch an seiner leichten Handhabung, denn der Sky Planter setzt auf ein Bewässerungssystem namens Slo-Flo , das die Feuchtigkeitsversorgung einer Pflanze ohne weiteres Zutun für bis zu zwei Wochen garantiert. Die Pflanze zieht sich zudem nur so viel Wasser aus dem Reservoire, wie sie benötigt. Dadurch tropft nichts auf den Boden. Unsere Experten von Greenbop haben das innovative System für knappe 16,- Euro im Sortiment.