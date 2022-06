homify 360°: Villa Cloud 9 in den Niederlanden

Im Erdgeschoss der Villa befindet sich der offene Ess- und Wohnbereich samt Küche. Auf diese Weise wird Bewohnern und Gästen der bestmögliche Ausblick auf die atemberaubende Umgebung garantiert. Dank der großzügigen Glasfronten hat man das Gefühl, dass die Landschaft in den Innenbereich des Hauses integriert wird. Ein besonderer Eyecatcher ist der Schrank, der in der Mitte für eine räumliche Abgrenzung zwischen Wohn- und Essbereich sorgt, aber dank seiner Offenheit Blickbezüge zwischen beiden Räumen und in den Außenbereich zulässt.