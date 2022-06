homify 360°: Portugiesische Villa aus Beton

Nähert man sich dem Eingang, der über eine seicht ansteigende Rampe erschlossen ist, offenbart sich das rechtwinklige Portal und öffnet den Komplex. Die zweiflügelige Tür wurde nach hinten versetzt und lässt so einen natürlichen Windfang entstehen. Zur rechten Seite bildet sich ein gläserner Innenhof, der Blicke in das Innere des Hauses zulässt. Der Patio wird traditionell begrünt und stellt eine komplementäre Farbigkeit zu der Oberfläche der Tür und der Rampe dar. Die Tür und die Rampe sind im Übrigen aus dem hochwertigen Material Cortenstahl gefertigt. Die spezielle orange-rot-braune-Färbung der Oberfläche erinnert an Rost und verleiht dem Werkstoff eine schmückende Schutzschicht.