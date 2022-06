Mit Kissen dekorieren

In die gleiche Kerbe schlägt dieses Beispiel. Es ist momentan sehr angesagt, Räume weiß zu streichen und so schlicht und puristisch wie möglich einzurichten. Wenn wir uns dieses Bild allerdings ohne die bunten Kissen vorstellen, stellen wir schnell fest, dass irgendetwas fehlt. Eine gute Dosis Farbe ist eben nie verkehrt, denn mit bunten Kissen wirken reduzierte Möbel und Räume gleich viel einladender. Wer nicht alle Farben des Regenbogens in seiner Wohnung haben will, kann stattdessen auch in einer Farbfamilie bleiben.