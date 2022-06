Frische Einrichtungsideen für den Frühling

Nicht nur mit frischer Wandfarbe, Blumen und Dekorationsideen kann man sich den Frühling in die Wohnung holen. Auch entsprechende Möbelstücke setzen frühlingshafte Akzente. Warum also nicht einfach den gemütlichen Ohrensessel, in dem man so viele kuschelige Winterabende verbracht hat, austauschen gegen einen Sitzplatz, der frischen Wind in die Bude bringt? Dieser Sessel erinnert mit seiner eleganten Blätter-Silhouette an eine aufblühende Knospe und sorgt für einen vitalen Frischekick in jeder Wohnung.