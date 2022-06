Vorher & Nachher – Renovierung eines Landguts aus dem 16. Jahrhundert

Das Ca’Spineda ist jetzt also nicht nur wunderschön anzusehen, sondern auch noch ein energieeffizientes, hochmodernes Haus. Schönheit und Technologie sind hier eine besonders erfolgreiche Verbindung eingegangen. Tatsächlich sind die elektrischen Systeme im Haus selbst so etwas wie ein kleines Wunder: Lichter können per Fernbedienung ausgeschaltet werden und der hauseigene Zentralstaubsauger sorgt dafür, dass alles so richtig blitzblank bleibt.

Wir hoffen, dieser kleine Rundgang hat euch gefallen.