Ungewöhnliche Wohnideen zum Verlieben

Sitzsäcke sind momentan absolut angesagt. Wenn ihr jedoch auf der Suche nach einem ganz besonderen Modell seid, dass nicht jeder Zweite in seiner Wohnung hat, dann solltet ihr euch dieses coole Teil hier mal etwas genauer ansehen. Es trägt den passenden Namen Armadillo und erinnert von seinem Design her tatsächlich ein wenig an den Panzer eines Gürteltieres. Mit seinen 2000 verbundenen Lederkreisen ist der Sitzsack herrlich flexibel und bequem und passt sich jeder Figur optimal an. Dass das Teil super stylish aussieht, müssen wir wohl nicht noch mal extra erwähnen, oder?