Den Nachbarn zuliebe: Tipps zur Lärmdämmung

Wenn die Nachbarn mit dem Besenstiel an die Decke klopfen oder die Heizungsrohre plötzlich klappern – ist es an der Zeit, einmal über den Lärmpegel in unserer Wohnung nachzudenken.

Waren die Lautsprecher zu sehr aufgedreht oder sollten wir jetzt vielleicht das Seilspringen in der Wohnung unterlassen? Häufig sind es allerdings auch alltägliche Sachen wie Kochen oder das Spielen von Kindern, die einen gewissen Geräuschpegel in der Wohnung erzeugen. Mit unseren Tricks lässt sich der Lärm etwas eindämmen und sorgt so für ein friediches Nachbarschaftsverhältnis.