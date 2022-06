Lichtinstallationen mit außergewöhnlichem Design

Ein weiteres Highlight im Skulpturenpark sind zweifelsohne die Pinguine. Sie wurden ursprünglich für das Festival of Lights 2011 entworfen und auf einer 8 x 8 Meter großen Fläche präsentiert. Warum ausgerechnet Pinguine? „Dahinter steckt ein gesellschaftlicher Gedanke, den ich bei den Pinguinen beeindruckend finde. In einer Kolonie werden Pinguine, die am Rand eines Kreises stehen, abwechselnd in die Mitte geholt, um es kurzzeitig windstill und warm zu haben’, so Jörn Hanitzsch.