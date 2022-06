Maisonettewohnung mit Stil

Für unsere Experten von Vain Interiors ist Persönlichkeit der Schlüssel zum Glück. Und mit Glück ist hierbei ein ästhetisches Innenraumkonzept gemeint, das mit Stil und Charakter überzeugt. Wenn das Vain Interiors Team also einen Auftrag erhält, liegt der Fokus zunächst einmal darauf, den Stil der Auftraggeber kennenzulernen und ihn dann gekonnt in die Gestaltung des Interiors zu übertragen. Mit dem ganz persönlichen Style im Hinterkopf, lokalen Materialien, einer kostenorientierten Planung und durchdachten Detaillösungen ergibt sich dann ein Wohnkonzept, das nicht nur den Auftraggeber voll und ganz überzeugt und den immensen Qualitätsansprüchen des Interior Teams genügt, sondern auch alle anderen in seinen Bann zieht, die einen Blick riskieren dürfen. So ging es uns jedenfalls mit dieser coolen Maisonettewohnung, in die wir am liebsten sofort einziehen würden.