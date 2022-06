Must-haves für mehr Spaß in der Küche

Ihr wisst nicht wohin mit all dem Krimskrams, der sich in der Küche im Laufe der Zeit angesammelt hat? Die Schubladen und Schränke sind schon voll und auf der Fensterbank ist auch kein Platz mehr? Kein Problem, dann besorgt euch doch eine solche Magnettafel für die Wand. Daran könnt ihr dann die ebenfalls magnetischen Töpfe befestigen und so alles unterbringen, was ihr gerne schnell zur Hand habt.