homify 360°: Offenes Wohnhaus in Japan

Das mehrfach preisgekrönte Gebäude erstrahlt in der Dämmerung in einem ganz besonderen Licht. Um die Hälfte des Gebäudes wickelt sich eine Terrasse, die dank der filigranen Brüstungen den offenen Grundriss des restlichen Hauses widerspiegelt. Die Allianz zwischen Innen- und Außenraum wurde durch die Lichtgestaltung im Haus zusätzlich verstärkt: Die in die Decke eingebrachten Lampen erstrahlen auf diesem Bild in denselben warmen Tönen wie der Himmel.