homify 360°: Casa BE in Portugal

Aus dieser Perspektive kann man den Aufbau der Casa BE sehr gut nachvollziehen. Das Haus wurde in drei Ebenen angelegt, von denen jede einzelne eine besondere Funktion erfüllt. Der dunkle untere Teil beinhaltet die Funktionsräume des Hauses sowie den zur Hälfte überdachten Swimmingpool. In der zweiten Ebene befindet sich der Wohnbereich, der mit seinen großen Fensterfronten den Bezug zur Landschaft rundherum herstellt. Die obere Ebene, ein scheinbar schwebender Betonblock, sorgt für die notwendige Privatsphäre des Schlafbereichs.