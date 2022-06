So machst du deine Gartenmöbel winterfest

Es ist soweit, der Herbst ist da und mit ihm die kürzer werdenden Tage. Das Laub zeigt sich uns in seinem prächtigsten Farbspiel und lässt sich langsam von den Bäumen fallen. Morgens ist es deutlich kühler, die Luft feuchter und auch die Temperaturen schaffen es tagsüber nur noch knapp bis an die 20 Grad. Wir stellen uns Tag für Tag mehr darauf ein, dass wieder die Zeiten mit mehr Gemütlichkeit anstehen. Zuvor aber müssen draußen in unserem Garten noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Während wir das restliche, an den Bäumen hängende Obst ernten, Sträucher und andere Gewächse runterschneiden, das letzte Mal den Rasen mähen und die Erde umgraben, gilt es, ebenso die Gartenmöbel winterfest zu machen. Denn auch diese wollen unbeschadet den Winter überstehen und auch noch im nächsten Jahr ansehnlich aussehen und brauchbar sein. Was genau es heißt, die Gartenmöbel winterfest zu machen und was dabei zu beachten ist, das verraten wir euch in diesem Artikel.