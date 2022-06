7 Tipps für ein gemütliches Herbstwochenende

Aufgießen, ziehen lassen, innehalten: Eine schöne Tasse Tee sorgt für Augenblicke der Ruhe nach einer hektischen Arbeitswoche. Einfach zurücklehnen, genießen und Energie tanken für das, was kommt. Je nach Teesorte können wir außerdem unseren Kreislauf in Schwung bringen, unsere Nerven beruhigen oder eine aufkommende Erkältung in Schach halten.