Landhausstil Deko: 10 schöne Objekte im Country Chic

Auch Vorhänge und Gardinen eignen sich hervorragend dazu, schnell den gewünschten Landhauseffekt zu erzielen. Bei unseren Experten findet Ihr eine enorme Auswahl an schönen Stoffen. Entscheidet Euch für Vorhänge in dezenten Farben: Weiß, ein sanftes Blau und Sand- oder Erdtöne lassen sich wunderbar kombinieren. Streifen mit ihrem maritimen Look passen sehr gut zu Eurer Landhaus Deko. Drapiert die Vorhänge schön oder lasst sie locker hängen und stellt einen kleinen Tisch oder eine Bank neben das Fenster. So habt ihr eine zusätzliche Ablagefläche, die ihr mit Dekoelementen gekonnt in Szene setzt. Ein kleines Segelboot in Weiß und Blau entführt Euch direkt an die Nordsee und lässt Euch von Abenteuern bei Wellengang träumen.