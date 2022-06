Mini-Häuser aus aller Welt

Wer schon einmal ein Zimmer von 12 Quadratmetern – oder sogar noch kleiner – beispielsweise in einer WG bewohnt hat, der weiß, dass dies eine wahre Herausforderung sein kann. Im Grunde aber passt alles Notwendige wie ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, eine Kommode oder ein Kleiderschrank hinein. Und wenn man mal ehrlich ist, so kann dies auch ausreichend sein, denn zum Leben an sich braucht man im Grunde nicht wirklich viel. Man beschränkt sich auf das Nötigste und übt sich vielleicht auch in Bescheidenheit, was eine durchaus lehrreiche Erfahrung sein kann. Doch so richtig leben auf einer solch kleinen Fläche, die auch noch Küche und Bad vereint, das geht doch nicht – oder? Doch, das geht! Die nachfolgenden Häuser in Mini-Ausführung sind der wahre Alles-Könner und der Beweis dafür – seht selbst!