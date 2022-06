Herbstdeko Ideen für ein gemütliches Zuhause

Auch was die Farben und Materialien angeht, orientiert sich Herbstdeko traditionell am Beispiel der Natur. Die Farbgestaltung kommt zu dieser Jahreszeit gedämpfter und natürlicher daher als im Frühling und Sommer. Braun- und Beigetöne, Senfgelb, Tannengrün und satte Orange- und Rotnuancen bestimmen jetzt nicht nur die Natur da draußen, sondern auch die Deko in unserem Zuhause. Wer es etwas glamouröser und eleganter angehen will, setzt auf leuchtende Kupfertöne oder warm schimmerndes Gold. Als Materialien eignen sich zum Beispiel Holz, Filz, Wolle, Papier, Leder und Rattan, aber auch alles, was uns die Natur jetzt so bereitwillig überlässt, also Zapfen, Moos, Blätter, Beeren, Baumrinden, Stroh und vieles mehr, das sich ganz einfach in herbstliche Kränze und Arrangements verarbeiten lässt.