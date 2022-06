Eine gute Lampe ist nicht nur funktional, bestenfalls bringt sie einen Raum zum Strahlen – auch, wenn sie noch nicht einmal angeschaltet ist. Apropos Strahlen: Am Besten funktioniert das mit Kristall-Lampen! Ob sie nun in einem Treppenhaus oder über dem Esstisch hängen, Kristall-Leuchter brechen das Licht, was auch bei Sonneneinstrahlung einen ultra-glamourösen Effekt erzeugt. Und: Sie passen in Altbauwohnungen, genauso wie in ein modernes Umfeld.