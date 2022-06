Balkon: Tipps für den Gemüseanbau

Tomaten, Radieschen und Salat aus dem eigenen Garten – für die meisten von uns ist es etwas ganz Besonderes, selbstangebautes Gemüse zu ernten und zu genießen. Und ganz ehrlich: Es schmeckt doch tausend Mal besser als alles, was wir im Supermarkt bekommen, egal ob Bio oder nicht. Auch wer keinen eigenen Garten hat, kann in den Gemüseanbau einsteigen. Es gibt nämlich zahlreiche leckere Sorten, die auf dem Balkon genauso gut wachsen und gedeihen wie im Gemüsebeet. Der Traum von Salat und Gemüse vom eigenen Balkon muss also kein Traum bleiben, sondern kann ganz leicht Wirklichkeit werden - vorausgesetzt man beherzigt ein paar einfache Tipps und kennt einige hilfreiche Tricks.