Top 5 der Woche: Innovativ Wohnen

Diese Woche stehen unsere Top 5 ganz im Zeichen der Innovation. Ungewöhnliche Bauweisen, umweltschonende Neuerungen in Haus und Garten sowie ein originelles Bastelprojekt haben sich in den letzten Tagen eure Herzen erobert. Ein Steinhaus in Polen, eine 500 Jahre alte Villa mit bewegter Geschichte und ein Haus in Holland, das aussieht wie eine Brücke führen die Architektur-Trends an. Solarbetriebene Gartenbeleuchtung und Papierskulpturen zum Selberpasteln runden die Top 5 ab.

Falls ihr einige der Ideenbücher verpasst haben solltet, ist das kein Grund zur Sorge. Hier seht ihr nämlich nochmal das Ranking der beliebtesten Artikel im Schnelldurchlauf mit allen Links zu den vollständigen Artikeln.