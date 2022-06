Wie man mit Minimalismus extrem beeindrucken kann

Als erstes werfen wir einen Blick auf die Rückseite des Hauses, das sich hier mit großen Fensterflächen seiner Umgebung öffnet, den Bewohnern schöne Ausblicke ins Grüne gewährt und gleichzeitig den Garten ins Wohnkonzept integriert. Der kubistische Baukörper besticht mit einer reduzierten, schnörkellosen Formensprache, welche in der Gestaltung des Gartens mit den hohen Betonmauern, dem puristischen Pool und der geradlinigen Ausrichtung von Rasen und Kiesbeet fortgeführt wird. Das Obergeschoss hebt sich in Farbe und Materialität vom Erdgeschoss ab, welches nahtlos in die Terrassenüberdachung und die Grundstücksbegrenzung übergeht.