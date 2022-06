Vorher & nachher: Balkon und Terrasse optimal gestalten

Gerade in der Stadt sind Balkons und Terrassen wertvolle Frischluftoasen und Rückzugsmöglichkeiten zum Entspannen und Relaxen. Ganz egal, wie groß oder wie klein sie auch sind – richtig gestaltet und in Szene gesetzt, werden sie zum absoluten Highlight jeder Wohnung. Da aber nicht jedem von uns innovative Ideen zur kreativen Gestaltung nur so zufliegen, ist es gut, dass es Experten gibt, die wissen, was sie tun und aus jedem Balkon und jeder Terrasse das Optimum herausholen.