Von der öden Kellerwohnung zum Wohlfühlort

Die Souterrainräume in einem Altbremer Reihenhaus in der Mathildenstraße wurden über 100 Jahre hinweg immer wieder verändert und in ihren dem Haus dienenden Funktionen angepasst. Das hatte eine Vielzahl von abgetrennten Räumen, dunklen Kammern und verwinkelten Gängen zur Folge. Zudem ware das Kellergeschoss zuletzt in zwei Einzimmerwohnungen gegliedert, die jedoch wenig einladend wirkten. Umso mehr erkannten die Experten von Wirth Architekten das Potenzial dieser ungenutzten Räumlichkeiten und legten für diese ein Gesamtkonzept auf, das durchweg überzeugt und nicht umsonst Gewinner vom Preis Schöner Wohnen ist.