homify 360°: Gemütlich-modernes deutsches Einfamilienhaus

Oft schweifen wir bei unserer homify 360°-Kategorie in die Ferne und zeigen euch Traumvillen in Brasilien, minimalistische Lofts in Japan oder stylishe Apartments in Paris. Heute wollen wir einmal zuhause bleiben und zeigen euch daher die Aufstockung, den Umbau und die Modernisierung eines Einfamilienhauses in Deutschland. Für das Projekt zeichnen unsere Experten von Claus + Pretzsch Architekten verantwortlich. Es wurde hierbei vor allem darauf geachtet, das Einfamilienhaus behutsam neu zu gestalten und zu modernisieren, ohne dass es an Gemütlichkeit einbüßen musste. Wie das gelang, seht ihr anhand der Fotos, die der Fotograf Thomas Ott im Auftrag des Architekturbüros gemacht hat.