Die besten Tipps für kleine Gärten

Kleine Gärten und große, massive Möbel – das passt nicht zusammen. Wer wenig Platz hat, sollte diesen mit den passenden Gartenmöbeln bestücken, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen und wertvollen Platz zu sparen. Es eignen sich kleinere, filigrane Möbel und flexible Modelle, die sich zum Beispiel zusammenklappen oder auch auf andere Weise nutzen lassen. Außerdem empfiehlt es sich, die Outdoor-Möbel und Accessoires wie Blumenkübel auf die Größe und Form des Gartens anzupassen und am besten am Zaun oder Rand des Gartens aufzustellen, sodass in der Mitte eine freie Fläche entsteht, die den Außenbereich optisch vergrößert.