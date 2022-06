5 Ideen, wie ihr euren Garten einzigartig macht

Wer in seinem Garten für einen rustikalen und gemütlichen Look sorgen will, setzt am besten auf Handgemachtes und Ausgedientes. Heißt: Zu mediterranen Keramiktöpfen und -kübeln aus kleinen lokalen Manufakturen gesellen sich alte, ausgemusterte Details von Bauernhöfen aus der Region, wie zum Beispiel hölzerne Wagenräder, Milchkannen, Schubkarren oder Gartengeräte.