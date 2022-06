Der eigene Pool im Garten

Von einfachen Außenpools, bis hin zu luxuriösen Wellnessbereichen im Inneren – unsere Experten präsentieren euch etwas für jeden Geschmack. Dieser Experte hat sich für einen luxuriösen Pool im Garten entschieden. Die Architektur des Hauses ist hochmodern und ideal für die warmen Sommertage. Hier kann das Schwimmvergnügen ausgelebt werden und gleichzeitig gibt es noch eine Aussicht vom allerfeinsten! Der Stil dieses Anwesens ist transparent und ein Highlight des Sommers.

in dem homify-Verzeichnis für Swimmingpools findet ihr für jedes Vorhaben Inspiration und Ideen. Was auch immer ihr euch vorstellt, homify hat viele Ideen, wie ihr euer Schwimmvergnügen ausleben könnt – ob ihr euren alten Pool umgestalten oder einen neuen Traum wahr werden lassen wollt. Das Netz von homify stellt zahlreiche Fachkräften vor, die unzählige wunderbare Ideen haben. Mit einem Ideenbuch von homify könnt ihr all diese Ideen festhalten und mischen. Von schlichten, zeitgenössischen Pools für moderne Dachterrassen, über elegante Wellnessbereiche für das luxuriöse Wohnen – mit nur einem Klick könnt ihr alle Ideen, die euch gefallen, in dem Ideenbuch speichern. Das virtuelle Fotobuch ist jederzeit einfach zu bedienen. Sammelt alles an Ideen und organisiert sie in eurem Ideenbuch, in dem ihr zusätzlich noch persönliche Notizen machen könnt, um auch keinen guten Einfall wieder zu vergessen.