Fensterdeko: Gute Aussichten für eure Wohnung

Mittlerweile gibt es bei unseren Experten die ausgefallensten Mittel für eure individuelle Fensterdeko. Die Designer von By May aus Stockholm zum Beispiel bieten euch verschiedene Folien an, mit denen ihr eure Fenster dekorativ bekleben könnt. So entscheidet ihr euch entweder für ein Katzenmotiv – Katzen sitzen ja bekanntlich sehr gerne am Fenster und beobachten, was in der Welt draußen so vor sich geht. Oder aber zum Beispiel für Orchideen – und stellt dann zusätzlich echte Orchideen in hübschen Übertöpfen dazu. Die Folien erwirken einen Milchglaseffekt und eignen sich vor allem für eher skandinavisch-minimalistisch eingerichtete Zimmer.