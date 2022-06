Holz Deko für eine gemütliche Wohnung – Holz auf!

Ihr kennt es gut: Hunderte von Ketten, Ringen, Ohrringen und nie genug Platz. Von Ordnung wollen wir gar nicht erst reden. Ihr könnt euren Schmuck natürlich in einem Holzkästchen aufbewahren, doch leider verheddern sich die Lieblingsstücke allzu oft, wenn sie nicht richtig sortiert werden. Wie wäre es mit einer Alternative? Aus einer alten Holzkiste haben die Macher von Farbenreich einen Schmuckhalter mit Spiegel und Metalltablett gebaut, in dem eure Armbänder und Ketten nicht nur ordentlich aufgehängt werden können, sondern auch noch optisch schön zur Geltung kommen. Dekoriert ist die Holzkiste zudem mit zwei goldenen Krönchen, die gleichzeitig als Windlichthalter dienen – so fühlt ihr euch doch gleich wie eine Prinzessin, wenn ihr euch morgens zurechtmacht und das Schmuckstück des Tages wählt.