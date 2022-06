Traumhafte Kommoden für euren Wohnbereich

Diese Kommode im asiatischen Stil, die Elemente aus Ost und West vereint, wird zu einem besonderen Highlight in eurer Wohnung. Aus dunklem, eleganten Holz gefertigt und mit edlen Schnitzereien versehen, ist sie keine klassische Kommode mit Schubladen, sondern bietet euch eine Flügeltür mit einem Schloss in Gold. Diese Kommode könnt ihr zum Beispiel in eurem Flur, eurer Diele oder in eurem Treppenhaus aufstellen und sie mit dem dazu passenden Spiegelrahmen kombinieren – so macht jeder Blick in den Spiegel gleich noch viel mehr Freude.