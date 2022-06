Moderne Gardinen für euer individuelles Wohnzimmer

Holt euch die Sonne direkt in euer Wohnzimmer! Mit den gelben Plissees von Erfal gestaltet ihr euer Wohnzimmer wärmer, freundlicher und sonniger. Dabei sind euch bei der Montage kaum Grenzen gesetzt – gibt es einen Bereich, der ohnehin keinen Sonneneinfall hat, bringt ihr die Plissees einfach an anderer Stelle an, zum Beispiel weiter unten am Fenster. So blendet euch die Sonne nicht, und ihr habt gleichzeitig das schöne, warme Gelb im Zimmer, das euch an den Sommer erinnert.