Junge Berliner Altbauwohnung

Wir beginnen im Herzen der schicken Altbauwohnung: dem Esszimmer, das eine kleine Loungeecke, die sich am Fenster ansiedelt, inkludiert. Im Zentrum des Raumes steht ein großer Esstisch, der sechs Gästen bequem Platz bieten kann. Der Stil sowie die Farben sind wild durcheinander gemischt und erfahren scheinbar keine Struktur. Die Grundfarben Blau und Rot geben allerdings den Ton in dem Raum an. Charmant finden wir die alten Dielen, die aufgrund der vielen Gebrauchsspuren Zeugen längst vergangener Tage sind und dadurch eine ganz eigene Atmosphäre verströmen. Grundsätzlich würde man das vorherrschende Design dem Patchwork Stil zuordnen, das heißt, Möbel und Einrichtungsaccessoires aus den unterschiedlichsten Epochen werden scheinbar wahllos gemischt. So lässt sich ein besonders individueller Stil kreieren, der keinesfalls systemfrei oder beliebig sein muss. Häufig wirken solche Wohnungen besonders wohnlich und natürlich und vermitteln etwas von der Persönlichkeit des Bewohners.